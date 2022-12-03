Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик рассказал о подготовке к игре с Францией в 1/8 финала Мундиаля в Катаре.

У форварда Ювентуса спросили, как поляки собираются противостоять Килиану Мбаппе, забившему уже три гола на чемпионате мира. Милик нашел место для юмора.

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"Думаю, чтобы остановить Мбаппе, нам понадобятся скутеры. Это очень быстрый футболист. Без скутеров будет сложно. Трудно играть против одного из лучших футболистов мира. Его не так просто остановить. Польше нужно продемонстрировать невероятную командную игру.

Надеюсь, Войцех Щенсны сможет сыграть хорошо. Он находится в фантатистической форме. Это отличный вратарь. Он неслучайно играет годами за сильные клубы", – цитирует Милика The Athletic.

Матч Франция – Польша стартует 4 декабря в 17:00 по Киеву. Победитель в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против сильнейшего в паре Англия – Сенегал.

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