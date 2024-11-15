"Аморима еще не видел, ведь на тот момент меня уже вызвали в сборную Украины. Ранее я не раз тренировался с первой командой под руководством Тен Хага. Он такую имел практику, что когда много травмированных, то приглашал игроков из юношеского состава. Мне не раз выпадала такая честь.

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Кого из украинцев я пригласил бы в Манчестер Юнайтед прямо сейчас? Дайте подумать минутку... Я назову Забарного, потому что Илья – очень классный молодой защитник, мощный и с хорошим пасом. А новый главный тренер Рубен Аморим, насколько мы слышим, будет отдавать предпочтение игре в три центрбека, как в своей предыдущей команде. Поэтому ему Заба пригодится", – сказал Бауманн в комментарии Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Бауманн сыграл в 9-ти матчах юношеских команд "красных дьяволов", в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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