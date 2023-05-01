Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал задание команды на финал сезона в АПЛ после поражения от Манчестер Сити.

"Нам понадобилось время, чтобы прийти в себя после матча на Этихад. Мы не хотим мириться, но должны признать, что Манчестер Сити вывел футбол на другой уровень. Арсенал не дотянулся до этого уровня. Они сыграли лучше и заслужили победу.

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Впереди очень много работы. Следует четко понимать свои слабые стороны и стараться их ликвидировать. Чемпионство теперь в руках Манчестер Сити, но мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи. Футболисты сохраняют мотивацию.

Во-первых, мы должны отдать должное всем людям, проделавшим невероятную работу, чтобы Арсенал вернулся в Лигу чемпионов. В начале сезона в нас мало кто верил. Это следует признать.

Во-вторых, даже после столь успешного сезона, которого не было у Арсенала лет 10, команда все равно разочарована. Мы хотим большего, хотим побеждать лучших. Такой менталитет и должен быть", – сказал Артета на пресс-конференции перед матчем с Челси.

Арсенал после трех ничьих (Ливерпуль, Вест Хэм, Саутгемптон) растерял гандикап на вершине АПЛ. В решающем поединке "канониры" разгромно проиграли Манчестер Сити и отпустили конкурента вперед.

Арсенал сыграет с Челси 2 мая в 22:00 по Киеву. Лондонское дерби также может стать украинским – Александр Зинченко против Михаила Мудрика.

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