"Я во Франции два месяца. Чувствую себя ближе к одноклубникам, понял, как работает клуб. Мне здесь хорошо. Марсель – действительно важный клуб во Франции. Лига 1 – физически очень сильный чемпионат, в каждом матче всегда нужно выкладываться на 100%. Каждая встреча тяжелая. В Италии чемпионат более тактичный, но менее техничный.

Победа после выхода Малиновского в видеообзоре поединка Ренн – Марсель

Нелегко прийти в середине сезона без летней подготовки. Я еще не на 100%, но все больше интегрируюсь в команду. Еженедельно отдаю как можно больше, чтобы лучше понять стиль игры команды. Мы приложим все усилия, чтобы достичь нашей цели – попасть в Лигу чемпионов.

В последний раз Санчес хотел пробивать со стандарта. Он уже забивал со штрафного в ворота Монако. Посмотрим, изменим ли мы ответственного за стандарты в следующих матчах. Санчес – отличный игрок, который успел поиграть в Италии, Англии и Испании. Он ненавидит поражения даже на тренировках. У него большая целеустремленность и игровой интеллект. Играть с ним одно удовольствие.

Жиго – очень важный игрок для нас, даже если каждый имеет значение в составе. Он провел очень хорошие игры, особенно в Кубке. Когда я встретил его в Генке, он был не столь сильным.

Я уже проиграл два финала Кубка, и эти поражения было легче перенести, чем поражение от Аннеси. Понадобилось два дня, чтобы прийти в себя после матча. Мы смогли показать другую игру против Ренна. Со всем уважением к Страсбуру, мы очень хорошо к ним подготовились.

У каждой страны система судейства своя. В Италии мы встречались с бывшим арбитром, чтобы узнать новые правила. Здесь все по другому. Когда я получаю желтую карточку, я избегаю ссоры с арбитром, я знаю, что он не передумает.

Играть на Велодроме – это всегда что-то особенное, это зрелище. Нам нужно будет побеждать, чтобы компенсировать два последних поражения дома. Во Франции, когда команды сконцентрированы в течение 90 минут, они обычно не проиграют. У нас дома так должно быть", – рассказал Малиновский на пресс-конференции.

Напомним, что в 27-м туре Марсель будет принимать на своем поле Страсбур. Встреча запланирована на 12 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

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