"У нас всегда задавали темп Шахтер и Динамо, от них все исходило. Они ни с кем не считались. Никогда. Шахтер никогда ни с кем не считался, вот так агрессивно вел себя.

Помню, мы с Минаем когда-то брали в аренду футболистов. Двух молодых уже не помню, кого именно. Они нам такие контракты сделали, что видно, как не уважают другие команды. Написали там, что должны играть не менее 50% матчей.

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Ну, послушайте, ребята, не хочется даже связываться с такими клубами, которые тебе навязывают. Они будут играть, если будут выигрывать конкуренцию. Что это за политика, когда в контракте прописывается? Понабирают 100 футболистов, а потом делают с ними, что хотят. Начинают всем указывать.

Понятно, когда у тебя бюджет условно 100 тысяч долларов, а у них 10 миллионов – они управляют парадом, все на них равняются. К сожалению. Ну как с ними можно было играть, когда безлимитный ресурс во всем? Без шансов, когда на тебя такая машина работает. Все – медиа, судебные корпуса, влияние. Трудно играть в футбол с такими клубами, вот и все", – рассказал Кополовец FootballHub.

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