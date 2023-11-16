Эта стала помощницей Марко Гроте, который был назначен временным наставником Берлина. Об этом информирует официальный сайт Бундеслиги. Согласно источнику, тем самым женщина впервые заняла пост помощника главного тренера в истории мужского элитного немецкого дивизиона.

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Ранее дуэт Гроте-Эта курировал молодёжную команду Униона U-19. Под руководством двух специалистов берлинцы выступают в Юношеской Лиге УЕФА.

Ранее Эта была футболисткой, она выигрывала женскую Лигу чемпионов в составе Турбине и трижды становилась чемпионом Бундеслиги. Мари-Луиза играла на позиции опорного полузащитника.

Свой следующий матч Унион сыграет 25 ноября против Аугсбурга на своём поле.

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