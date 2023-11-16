Помощником главного тренера клуба Бундеслиги стала женщина – впервые в истории
Мари-Луиза Эта стала помощником исполняющего обязанности главного тренера берлинского Униона.
Эта стала помощницей Марко Гроте, который был назначен временным наставником Берлина. Об этом информирует официальный сайт Бундеслиги. Согласно источнику, тем самым женщина впервые заняла пост помощника главного тренера в истории мужского элитного немецкого дивизиона.
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Ранее дуэт Гроте-Эта курировал молодёжную команду Униона U-19. Под руководством двух специалистов берлинцы выступают в Юношеской Лиге УЕФА.
Ранее Эта была футболисткой, она выигрывала женскую Лигу чемпионов в составе Турбине и трижды становилась чемпионом Бундеслиги. Мари-Луиза играла на позиции опорного полузащитника.
Свой следующий матч Унион сыграет 25 ноября против Аугсбурга на своём поле.
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