Помощник Реброва Босх: Украинцы не будут играть за Ференцварош только из-за своей национальности

Помощник главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва Альберто Босх рассказал об адаптации украинских игроков в венгерском чемпионате.

"Думаю, что украинцам очень комфортно здесь. Во-первых, их в команде трое. Они могут общаться с главным тренером своим языком. Я тоже говорю по-русски. Мы можем объяснить им какие-то тактические моменты на тренировках или в игре.

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У ребят разная ситуация. Игорь пришел раньше, Алекс и Даниил – позже. Кто-то адаптировался быстрее, а кому-то нужно больше времени. Но процесс продолжается.

Ребята не будут играть только потому, что они украинцы. Вопрос в том, как ты работаешь. И это нужно доказывать постоянно. Никто не будет считать, что ты хорошо сыграл две недели назад или забил красивый мяч в прошлом месяце. В команде есть конкуренция и надо работать, чтобы ее выиграть", – рассказал Босх в интервью Tribuna.

В составе Ференцвароша выступают Александр Зубков, Даниил Игнатенко и Игорь Харатин.

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