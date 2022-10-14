Помощник Юлиана Нагельсманна в Баварии Дино Топпмёллер отказался стать полноценным главным тренером клуба Бундеслиги. Как информирует журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Топпмёллер получил сразу несколько предложений. Одним из них был Штутгарт.

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Согласно источнику, Топпмёллера очень сильно ценят в Баварии, он популярен среди неопытных молодых игроков – таких как Матис Тель и Джамал Мусиала.

Ранее Штутгарт уволил с поста главного тренера Пеллегрино Матараццо. Bild сообщал, что руководство "швабов" рассматривает среди кандидатов на должность главного тренера таких специалистов, как Доменико Тедеско, Ади Хюттер, Себастьян Хенесс, Херардо Сеоане и Петер Бос.

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