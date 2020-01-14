Помогу Цыганиксу адаптироваться в Заре, – Абу Ханна

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна рассказал, что давно знаком с потенциальным новичком украинской команды Андреасом Цыганиксом.

"Мы четыре года вместе с другими футболистами жили в одном большом доме, когда играли в Байере. Так что Андреаса я знаю очень хорошо. Помогу ему с адаптацией", – цитирует немецкого легионера Зари официальный сайт клуба.

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Отметим, 22-летний латвийский нападающий, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка, уже присоединился к Заре. Ожидается, что вскоре о переходе объявят официально.

К слову, Цыганикс является воспитанником Сконто, но в течение нескольких лет он выступал за молодежные команды леверкузенского Байера. Также в его карьере были Виктория Кельн, Шальке, нидерландский Камбюр и латвийский Ригас.

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