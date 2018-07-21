"Помоги медведю найти проститутку" – фанаты Динамо организовали оскорбительный флешмоб против Мораеса

Фанаты Динамо перед матчем за Суперкубок Украины-2018 против Шахтера устроили флешмоб против экс-нападающего киевлян Жуниора Мораеса, который подписал контракт с "горняками".

Фанаты Динамо предлагают взять на матч за Суперкубок Украины против Шахтера стикер с изображением медведя. Всем желающим предлагают сделать фото со стикером во время поединка, а авторы самых оригинальных фотографий получат призы, говорится на странице WBC ультрас Динамо в Facebook.

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Цель мероприятия – выразить отношение к поступку нападающего Жуниора Мораеса, который покинул Динамо и на правах свободного агента подписал контракт с Шахтером.

Интересно, что незадолго до матча сам Мораес в своем Инстаграм попросил защиты у Бога. Ранее бразилец рассказал, что будет праздновать голы в ворота Динамо.

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