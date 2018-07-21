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"Помоги медведю найти проститутку" – фанаты Динамо организовали оскорбительный флешмоб против Мораеса

15:37 104 Читати українською
"Помоги медведю найти проститутку" – фанаты Динамо организовали оскорбительный флешмоб против Мораеса
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Фанаты Динамо перед матчем за Суперкубок Украины-2018 против Шахтера устроили флешмоб против экс-нападающего киевлян Жуниора Мораеса, который подписал контракт с "горняками".

Фанаты Динамо предлагают взять на матч за Суперкубок Украины против Шахтера стикер с изображением медведя. Всем желающим предлагают сделать фото со стикером во время поединка, а авторы самых оригинальных фотографий получат призы, говорится на странице WBC ультрас Динамо в Facebook.

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Цель мероприятия – выразить отношение к поступку нападающего Жуниора Мораеса, который покинул Динамо и на правах свободного агента подписал контракт с Шахтером.

Интересно, что незадолго до матча сам Мораес в своем Инстаграм попросил защиты у Бога. Ранее бразилец рассказал, что будет праздновать голы в ворота Динамо.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
4
час
:
48
мин
Динамо Киев
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Теги
футбольные фанаты Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев ультрас футбольные курьёзы
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