– Можете ли вы дать нам представление о Мудрике? Он один из парней, с которыми вы регулярно играете в середине недели. Каким он является соперником на тренировках, и видите ли вы, насколько он хороший игрок во время тренировок? Возможно, даже больше, чем мы видим в матчах?

– Вы спрашиваете о том, нравится ли мне защищаться против него?

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– Расскажите об этом вам.

– Нет, Миша очень хороший игрок. Мы все знаем, каким он может быть как игрок, но он также хороший человек. Мы стараемся помочь ему выложиться на полную во время каждой игры.

– Что делает его игроком, против которого трудно защищаться?

– Он быстрый, поэтому иногда его трудно поймать на тренировке.

– Похожий вопрос о Жоау Феликсе. Вы часто играете с ним. Каким он является соперником на тренировках? Как с ним играется в этих матчах посреди недели?

– Жоау – топовый игрок, он умный игрок, а также хороший человек, как и Миша. Как и с Мудриком, мы также постараемся помочь ему проявить себя как можно лучше во время игры, – сказал Бадьяшиль во время во время пресс-конференции.

К слову, матч с Ноа Челси сыграет уже сегодня, 7 ноября. Начало в 22:00.

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