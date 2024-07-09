"Нам поступают письма от УПЛ. Так что? Мы должны сейчас отказаться? Пусть они выяснят, какая команда займет наше место. Я читаю, что никто не знает, какая команда должна зайти, если СК Днепр-1 не сможет стартовать, поскольку регламента нет. Что нам делать? Помочь Минаю или думать о себе? Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас играть.

СК Днепр-1 занял у заклятого конкурента по УПЛ 200 миллионов, чтобы доиграть сезон, – источник

Вот мы сейчас снимемся, другая команда вместо нас будет готовиться, а через 10 дней у нас спонсор появится. Зачем? Мы не хотим никому навредить, но у нас есть некоторые шансы. Вся страна знает, что нам нужен инвестор. С несколькими мы говорили, они думают. У нас небольшие совсем долги перед старыми игроками, возможно будут какие-то перед новыми. Мы стараемся, потихоньку закрываем.

У нас исчезло финансирование наших днепровских спонсоров, которые были с нами с самого начала. Они видят ситуацию в городе, переживают трудности финансовые. У нас есть бюджет, но только до зимы. Поэтому, если не будет бюджета до лета, мы не будем стартовать, чтобы не портить чемпионат другим", – цитирует Фридмана Tribuna.com.

Стоит отметить, что руководство Миная готово финансировать участие команды в УПЛ сезона 2024/25.

Напомним, СК Днепр-1 по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку и завоевал право представлять Украину в Лиге конференций (согласно жребию против венгерской Академии Пушкаша во 2-м квалифайраунде). Минай в УПЛ стал пятнадцатым и вылетел в Первую лигу.

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