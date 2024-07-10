"Ламин делает вещи, которые намекают на то, что он может быть великим спортсменом. Но нам нужно оставаться благоразумными. Мы должны помочь ему, оставаться на земле и развивать его наилучшим образом. Это о спокойствии и смирении. В Древнем Риме даже о Цезаре говорили: "Помните, что он смертен!"

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Я должен верить в эту группу игроков. Они всегда работают на общее благо. Они очень преданы своей работе. Это еще один признак того, что это голодная команда. Я горжусь тем, что могу управлять этими игроками.

Я знаю, что мои игроки могут дать намного больше и быть еще лучше, и я почти уверен, что мы это сделаем. Наше представление о футболе базируется на нашей уверенности. Мы хотим играть от наших сильных сторон", – приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

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