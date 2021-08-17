Левый хавбек полтавчан Ибрахим Кане во время паузы на матчи сборных будет защищать честь своей страны.

Главная команда Мали уже второй раз пригласила в свои ряды легионера полтавчан, информирует официальный сайт клуба.

Вацко: Колос и Ворскла показали уровень украинского футбола в Европе

Кане будет иметь возможность сыграть в двух сентябрьских матчах квалификации на ЧМ-2022 за свою сборную. На третий день осени подопечные Мохаммеда Магассуба дома примут Руанду, а 6-го числа посоревнуются на выезде с Угандой.

Сейчас в активе Ибрахима Кане только две встречи за главную команду Мали, а также 13 матчей за юношескую и молодежную сборные.

К слову, 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне уже провел 6 поединков за Ворсклу, в которых отметился двумя голами и ассистом. Легионер одевает зеленую футболку с июля прошлого года.

Верес расписал голевую ничью с Ворсклой – два пенальти, драма Сергийчука и дебют Эсеолы