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Полузащитник Вест Хэма Лансини получил тяжелую травму – одноклубнику Ярмоленко необходима операция

15:30 34 Читати українською
Полузащитник Вест Хэма Лансини получил тяжелую травму – одноклубнику Ярмоленко необходима операция
Мануэль Лансини / Sky Sports

Полузащитник лондонского Вест Хэма Мануэль Лансини пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы.

11’ Эшли Барнс
45’ Крис Вуд
54’ Роберто Хименес
 
11’ Эшли Барнс
45’ Крис Вуд
54’ Роберто Хименес

После столкновения с хавбеком Бернли Эшли Вествудом в матче 12 тура АПЛ аргентинский футболист неудачно приземлился и сломал ключицу. Сегодня Лансини будет прооперирован, информирует The Guardian.

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На восстановление Лансини понадобится около двух месяцев, поэтому Вест Хэм будет вынужден обходиться без аргентинца в наиболее насыщенный период сезона. Это уже не первая серьезная травма 26-летнего футболиста – он пропустил половину прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Напомним, что лондонская команда уступила Бернли (0:3) и продолжила свою серию без побед, которая длится уже 4 матча. Сейчас подопечные Мануэля Пеллегрини занимают 16 место в турнирной таблице АПЛ.

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Бернли - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Англия Мануэль Лансини Мануэль Лансини
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