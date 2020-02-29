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Полузащитник СК Днепр-1 Вакулко поделился рецептом успеха в матче против Динамо

09:52 79 Читати українською
Полузащитник СК Днепр-1 Вакулко поделился рецептом успеха в матче против Динамо
Юрий Вакулко / СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Юрий Вакулко поделился эмоциями после победы над киевским Динамо в матче 20-го тура УПЛ (3:1).

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Насколько трудно выходить на поле, когда еще за полчаса до этого ты об этом даже не догадываешься? Мне кажется, что наоборот так легче. Когда ты знаешь, что будешь играть в основном составе, то настраиваешь себя на игру, накручиваешь себя, думаешь о каких-то моментах. А когда ты на замене, то всегда более расслаблен. Так что я был абсолютно спокойным. Возможно, что так даже и лучше, ведь не переживал. Сказали выходить на поле за 20 минут до игры и все – надо выходить.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

После быстрого удаления нам надо было играть более агрессивно. Мы все же против Динамо действовали осторожно и просто. Но в этой ситуации нужно было играть более уверенно и агрессивно в атаке. Возможно, сначала мы немного опасались соперника, но уже во втором тайме у нас появилось больше пространства. Я даже не могу вспомнить, чтобы до нашего первого гола Динамо как-то остро переходило середину поля. В это время мы полностью взяли игру под свой контроль. Да, мы действовали в большинстве, но в первом тайме нельзя было сказать, что мы в неравных составах контролировали игру. А вот уже после перерыва все это изменилось, и мы довели дело до логического завершения.

Михайленко: VAR – это лотерея

Как я отношусь к VAR? На самом деле, я – против. Мне не понравилось. Сегодня он может помочь нам, завтра другой команде, но, на мой взгляд, это в определенной степени тормозит футбол, ведь ты весь в игре, а тут просто стоишь пять-шесть минут и ждешь решения. Мне это не нравится. Без VAR игра значительно динамичнее и для футболистов, и для болельщиков. Но тут у каждого свое видение и мнение", – сказал Вакулко в комментарии официальному сайту днепровского клуба.

Напомним, в матче 20-го тура СК Днепр-1 на своем поле одолел Динамо со счетом 3:1 – хет-триком отметился арендованный у киевлян Владислав Супряга. Полузащитник днепрян Юрий Вакулко сначала остался в запасе, но из-за повреждения на разминке Игоря Когута, вышел против Динамо с первых минут: именно на нем киевляне заработали красную карточку, а во втором тайме Юрий дважды ассистировал Супряге, когда тот забивал свой первый и третий голы.

СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян

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Динамо Киев Динамо Киев УПЛ СК Днепр-1 СК Днепр-1 Видеоассистент арбитра (VAR) СК Днепр-1 - Динамо Киев Юрий Вакулко Юрий Вакулко
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