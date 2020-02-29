Полузащитник СК Днепр-1 Вакулко поделился рецептом успеха в матче против Динамо

Полузащитник СК Днепр-1 Юрий Вакулко поделился эмоциями после победы над киевским Динамо в матче 20-го тура УПЛ (3:1).

"Насколько трудно выходить на поле, когда еще за полчаса до этого ты об этом даже не догадываешься? Мне кажется, что наоборот так легче. Когда ты знаешь, что будешь играть в основном составе, то настраиваешь себя на игру, накручиваешь себя, думаешь о каких-то моментах. А когда ты на замене, то всегда более расслаблен. Так что я был абсолютно спокойным. Возможно, что так даже и лучше, ведь не переживал. Сказали выходить на поле за 20 минут до игры и все – надо выходить.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

После быстрого удаления нам надо было играть более агрессивно. Мы все же против Динамо действовали осторожно и просто. Но в этой ситуации нужно было играть более уверенно и агрессивно в атаке. Возможно, сначала мы немного опасались соперника, но уже во втором тайме у нас появилось больше пространства. Я даже не могу вспомнить, чтобы до нашего первого гола Динамо как-то остро переходило середину поля. В это время мы полностью взяли игру под свой контроль. Да, мы действовали в большинстве, но в первом тайме нельзя было сказать, что мы в неравных составах контролировали игру. А вот уже после перерыва все это изменилось, и мы довели дело до логического завершения.

Михайленко: VAR – это лотерея

Как я отношусь к VAR? На самом деле, я – против. Мне не понравилось. Сегодня он может помочь нам, завтра другой команде, но, на мой взгляд, это в определенной степени тормозит футбол, ведь ты весь в игре, а тут просто стоишь пять-шесть минут и ждешь решения. Мне это не нравится. Без VAR игра значительно динамичнее и для футболистов, и для болельщиков. Но тут у каждого свое видение и мнение", – сказал Вакулко в комментарии официальному сайту днепровского клуба.

Напомним, в матче 20-го тура СК Днепр-1 на своем поле одолел Динамо со счетом 3:1 – хет-триком отметился арендованный у киевлян Владислав Супряга. Полузащитник днепрян Юрий Вакулко сначала остался в запасе, но из-за повреждения на разминке Игоря Когута, вышел против Динамо с первых минут: именно на нем киевляне заработали красную карточку, а во втором тайме Юрий дважды ассистировал Супряге, когда тот забивал свой первый и третий голы.

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