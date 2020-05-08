Полузащитник Шахтера полностью восстановился от травмы

Хавбек Шахтера Александр Пихалёнок надеется получить шанс в главной команде "горняков".

"Карантин пошел мне на пользу в плане восстановления. Надеюсь, со следующей недели начнутся полноценные тренировки и смогу работать со всей командой. Индивидуальные занятия все равно не заменят общую группу, что бы ты не делал. И товарищеский матч уже очень хочется сыграть. Жду с нетерпением, когда выйду на поле.

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Первое время после травмы было очень тяжело морально, особенно месяц, проведенный на костылях. Без родных пришлось бы очень сложно. Команда тоже поддерживала: было очень приятно, когда я находился в Барселоне после операции, а они надели футболки со словами для меня. Тренерский штаб, клуб, руководство – все много сделали для того, чтобы я восстановился. Теперь все зависит только от меня. Буду ждать шанса, чтобы проявить себя", – цитирует Пихалёнка официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, в августе 2019 года 23-летний футболист в матче против Львова получил травму колена. Впоследствии он был прооперирован в Барселоне, а восстановление продолжалось более 6 месяцев.

К слову, Александр – воспитанник Шахтера. Первый профессиональный контракт с "горняками" подписал в 2014 году. Дебютировал за главную команду в УПЛ в мае 2017 года против Александрии. С февраля 2018 г. по июнь 2019 г. выступал в аренде за Мариуполь.

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