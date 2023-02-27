Феерическая игра Дмитрия Крыськива в первом матче против Ренна привлекла внимание тренерского штаба национальной команды.

Полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив входит в шорт-лист футболистов, которые могут быть вызваны в сборную Украины на мартовские матчи, сообщил Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

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По информации источника, УАФ будет делать для 22-летнего футболиста британскую визу.

Как известно, сборная Украины должна 19 марта начать сбор в Лондоне, затем проведет там один спарринг, а 23-го числа сыграет с Англией в первом матче отбора Евро-2024.

Интересно, что Крыськив пропустил ответный матч Шахтера против Ренна в 1/16 финала Лиги Европы из-за повреждения.

Напомним, в текущем сезоне Дмитрий провел за Шахтер 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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