Полузащитник Шахтера Майкон рассказал о первой встрече с Каштру

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон поделился эмоциями от возвращения в основную команду после травмы и рассказал о первом разговоре с Луишем Каштру.

"Процесс восстановления был достаточно длительным, однако сейчас все в норме. Уверен в себе. Думаю, восстановление прошло хорошо. Прилагал немало усилий, хотел вернуться в оптимальном состоянии. Осталось подкорректировать несколько деталей, и я наконец смогу работать с командой и помогать ей.

Я очень скучал по команде, за партнерами, за болельщиками (поскольку проходил реабилитацию на Родине – прим.). Не играть долгое время в футбол – ужасно. Неприятно, но пришлось через это пройти. Сейчас главное – поскорее вернуться и помогать клубу достигать поставленных задач.

Майкон вернулся к тренировкам после полугодичного перерыва

Уже познакомился с Луишем Каштру и тренерским штабом. Немного пообщались. До сих пор не обсуждали ни технических, ни тактических вопросов. Просто знакомство и разговор о моем скорейшем выздоровление. Осталось очень приятное первое впечатление. Надеюсь, скоро буду готов помогать Шахтеру.

Из Бразилии не просто наблюдать за всеми матчами из-за разницы во времени, но я пытался. Видел часть поединков. Ребята отлично проявляют себя в обоих турнирах (УПЛ и Лига чемпионов – прим). У Шахтера 11 побед в чемпионате и хорошие шансы пройти дальше в Лиге чемпионов. Очень жду возвращения и хочу внести свой вклад в игру", – цитирует Майкона официальный сайт "горняков".

Напомним, Майкон перешел в Шахтер в 2018 году из Коринтианса. В прошлом сезоне игрок выходил на поле в чемпионате Украины 21 раз, четыре раза отличился в воротах соперника и отдал два ассиста. В апреле этого года 22-летнего хавбека прооперировали после того, как у него возникли проблемы со связками на обоих коленях. Около половины года он восстанавливался от травмы.

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