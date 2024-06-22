Полузащитник Металлиста Геннадий Синчук входит в сферу интересов Лидса и Брентфорда, сообщает Sport.ua.

Первая лига пополнится новым клубом – неожиданный участник на базе известной команды

По информации источника, неудачник Чемпионшипа Лидс, который был в шаге от выхода в АПЛ, просматривал 17-летнего таланта во время элит-раунда за право поехать на Евро U-19. В свою очередь Брентфорд отсылал скаутов во Францию на товарищеский турнир, где Синчук помог олимпийской сборной Украины триумфовать и даже забил гол в стартовом матче. "Пчелы" стали активно интересуется украинскими футболистами после трансфера Егора Ярмолюка. Оба клуба будут наблюдать за Синчуком во время юношеского Евро.

Отмечается, что Металлист не против продажи своего таланта, ведь харьковчанам очень нужны деньги для участия в новом сезоне в Первой лиге. Однако они хотят дождаться завершения чемпионата Европы, чтобы цена на Геннадия была максимально высокой.

Напомним, Синчук – воспитанник Металлиста. В прошлом сезоне провел за харьковчан 26 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с "желто-синими" действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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