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Полузащитник сборной Украины U-20 Чех: Нигерию относят к фаворитам Мундиаля? О США тоже так говорили

18:10 28 Читати українською
Полузащитник сборной Украины U-20 Чех: Нигерию относят к фаворитам Мундиаля? О США тоже так говорили
Максим Чех / УАФ

Полузащитник сборной Украины U-20 Максим Чех рассказал о матче против Катара и поделился своим мнением о команде из Нигерии.

 

"Главный тренер нас предупреждал, что игра с Катаром будет непростой, чтобы мы не расслаблялись после того, как Катар проиграл Нигерии – 0:4. Так оно и получилось. Это хорошая команда, которая хорошо владеет мячом, у нее есть быстрые игроки.

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У катарцев моментов почти не было, они просто контролировали мяч, а мы много сил тратили, накрывая их. Со своей стороны, мы во втором тайме могли забить и больше, сняв все вопросы о победителе.

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Что могу сказать о сборной Нигерии, которую кое-кто относит к фаворитам Мундиаля? Сборную США также называли фаворитом... Игра покажет", – цитирует Чеха официальный сайт УАФ.

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