"У меня есть две информации. Одна – есть такая опция, что Калюжный не переходит в Металлист 1925. Вторая информация – что он уже получил подписной бонус.

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Когда человек получает подписной бонус, то, мне кажется, обратного пути нет. И я больше доверяю второй информации. Поэтому Калюжный, с определенной долей вероятности, следующий сезон может провести в Первой лиге", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Напомним, контракт Ивана Калюжного с Александрией завершается летом 2025 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 25 матчей за клуб, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Также в его активе 6 матчей за национальную сборную Украины.

Сейчас Металлист 1925 занимает третью строчку в Чемпионской группе Первой лиги с 35-ю очками.

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