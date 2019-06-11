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Полузащитник сборной Люксембурга Мартинс: Мне сказали, что офсайда не было, но судья решил иначе

15:18 24 Читати українською
Полузащитник сборной Люксембурга Мартинс: Мне сказали, что офсайда не было, но судья решил иначе
Игроки сборной Люксембурга / Luxemburger Wort

Полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал поражение от Украины (0:1) в отборе Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Я еще не видел видео своего офсайда в моменте с забитым голом, но мне сказали, что его не было. Судья решил иначе, подобные вещи являются частью футбола.

Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я разочарован, потому что мы стремимся побеждать. Мы знаем, на что способны как команда, и матч против Украины дает нам надежду на будущее", – поделился Мартинс в комментарии Luxemburger Wort.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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Люксембург Люксембург Евро-2020 Украина - Люксембург Украина Украина Кристофер Мартинс Кристофер Мартинс
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