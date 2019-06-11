Полузащитник сборной Люксембурга Мартинс: Мне сказали, что офсайда не было, но судья решил иначе

Полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал поражение от Украины (0:1) в отборе Евро-2020.

"Я еще не видел видео своего офсайда в моменте с забитым голом, но мне сказали, что его не было. Судья решил иначе, подобные вещи являются частью футбола.

Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я разочарован, потому что мы стремимся побеждать. Мы знаем, на что способны как команда, и матч против Украины дает нам надежду на будущее", – поделился Мартинс в комментарии Luxemburger Wort.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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