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Полузащитник Руха вспомнил, как Милевский пробовал ухаживать за его девушкой

10:40 108 Читати українською
Полузащитник Руха вспомнил, как Милевский пробовал ухаживать за его девушкой
Юрий Романюк / ФК Рух

Новоиспеченный игрок львовской команды поделился воспоминаниями о неудачном вояже в соседнюю Беларусь.

"Я закончил играть за Волынь, поехал на просмотр в белорусский Торпедо-БелАЗ. Несколько дней потренировался, со дня на день должен был подписывать контракт. Снял отдельную квартиру в Жодино, позвонил своей Яне и предложил переехать ко мне. Она собрала вещи, села на поезд , а по дороге встретила Милевского.

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Я в это время ужинал с командой, сим-карту местную еще не купил... Смотрю на телефон – звонок на Вайбер. На экране – milya10. Я поднимаю трубку, говорю: "Алло!", а там моя Яна. "Привет, – говорит, – скажи, на какой остановке мне лучше выходить?". Я ее спрашиваю: "У кого ты телефон взяла?". А она отвечает: "Не знаю, попросила телефон у какого белоруса". Уже потом, когда приехала ко мне, я ей объяснил, чей это был телефон. А она еще рассказала, как Артем пробовал за ней ухаживать. Это зима была, а он в солнцезащитных очках к ней подходит. Позади большие часы висят, а он ее спрашивает: "Девушка, а не подскажете, сколько времени?" – рассказал Романюк в интервью официальному сайту львовской команды.

Напомним, Юрий перешел в лагерь лидера Первой лиги в январе 2020 года из СК Днепр-1.

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Первая лига Торпедо БеЛАЗ Торпедо БеЛАЗ Юрий Романюк Юрий Романюк Рух Рух Артем Милевский Артем Милевский Беларусь
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