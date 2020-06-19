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Полузащитник Ромы едва не стал жертвой преступников

16:34 - Читати українською
Полузащитник Ромы едва не стал жертвой преступников
Паулу Фонсека и Бриан Кристанте / ФК Рома

Игрок "джалоросси" Бриан Кристанте пережил неприятные минуты.

Утром 19 июня 25-летний полузащитник сборной Италии стал участником неприятного инцидента. Во время управления собственным автомобилем в районе Прати (практически центр Рима) рядом с транспортным средством Кристанте оказался скутер, на котором ехали двое неизвестных в масках и шлемах.

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Грабители хотели забрать у футболиста часы Rolex, но хавбек "джалоросси" сумел защитить себя. Он выбежал из автомобиля, наделал шума и заставил преступников скрыться, после чего в сопровождении свидетелей поехал давать показания в полицию, сообщает Corriere dello Sport.

Таким образом, Кристанте ограничился лишь испугом и испорченными нервными клетками. К слову, Рома занимает 5 позицию в Серии А – отставание от Аталанты составляет 3 очка, но команда Руслана Малиновского имеет игру в запасе.

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