Во время операции на коленном суставе Марк Кукалон подхватил бактерии, которые вынудили его заняться реабилитацией.

Спустя 796 дней после травмы в Глазго, полученной в матче Юношеской ЛЧ с Селтиком полузащитник Реала U-19 Марк Кукалон был вынужден завершить карьеру. В тот роковой день арагонский хавбек порвал крестообразные связки колена, а во время последующей операции на него напали бактерии, которые проникли в хрящ сустава и вызвали инфекцию. Как информирует Relevo, эта инфекция была очень редкой, и медикам не удалось излечить игрока.

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Кукалон изо всех сил пытался сначала восстановиться, а затем – вернуться к игре. Однако медики рекомендовали ему закончить с футболом и отправиться на реабилитацию. Игрок долго сопротивлялся этому, но в конце концов принял столь непростое решение.

В Реале Кукалона прозвали "Хаби Алонсо Ла Фабрики" – наставник "бланкос" U-19 Альваро Арбелоа пророчил Марку большое будущее и сделал его капитаном команды.

Сообщается, что мадридский клуб продолжит оказывать Кукалону финансовую помощь.

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