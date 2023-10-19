Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга в ближайшее время откроет собственную парикмахерскую в центре столицы Испании.

Камавинга уже выбрал под парикмахерскую и даже оформил вывеску. Однако сам офис ещё не готов к открытию и приёму клиентов, информирует Marca. Само заведение получило название Camavinga House.

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Сообщается, что Эдуардо запустит этот бизнес вместе со своим братом Себастьяном, который работает парикмахером.

Согласно источнику, Эдуардо и Себастьян очень сильно увлекаются модой – это главное хобби полузащитника Реала, помимо футбола. Он был первым игроком, представившим бренд Balenciaga во время показа высокой моды Демны Гвасалии для французского дома моды. При первой же возможности Эдуардо постоянно приезжает в Париж на неделю моды.