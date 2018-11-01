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Полузащитник Реал Сосьедада Сангальи госпитализирован с инсультом

13:55 78 Читати українською
Полузащитник Реал Сосьедада Сангальи госпитализирован с инсультом
Лука Сангальи / соцсети

Хавбек Реал Сосьедада Лука Сангальи перенес инсульт и был доставлен в больницу.

31 октября футболист Реал Сосьедада Лука Сангальи был госпитализирован с инсультом. Как сообщает официальный сайт баскского клуба, игрок в сознании, хорошо ест и восстанавливается.

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Сейчас он проходит лечение в местные и клинике Hospital Universitario Donostia.

"В ближайшие дни он пройдет несколько медицинских тестов, чтобы найти причину", – говорится в сообщении Реал Сосьедад.

Сангальи является воспитанником академии клуба, в этом августе дебютировал за основную команду, а в октябре забил дебютный гол в баскском дерби против Атлетика.

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Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Лука Сангальи Лука Сангальи
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