"У меня запланирована встреча с руководством Ворсклы в начале 2021 года. Скорее всего, она состоится в первую неделю года.

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Если все пройдет хорошо, думаю, Луизао подпишет контракт с полтавчанами. Еще несколько вопросов не решены, поэтому пока рано говорить о переходе, как о свершившемся факте", – сказал Серафин в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Луизао выступал за Ворсклу в прошлом сезоне на правах аренды. За это время успел сыграть в украинской Премьер-лиге 20 матчей, в которых забил 1 гол.

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