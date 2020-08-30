Хавбек дончан уже вскоре может дебютировать за национальную команду в официальных матчах.

Полузащитник Олимпика Даниэль Романовский своими выступлениями за донецкий клуб привлек внимание главного тренера сборной Литвы Вальдаса Урбонаса, сообщает официальный сайт украинской команды.

Колос в контрольном поединке уверенно победил Олимпик – первый гол за ковалёвцев забил Селезнёв

24-летний футболист был вызван в расположение национальной команды на поединки Лиги наций и уже на следующей неделе сможет дебютировать в официальных матчах. Литовцы 4 сентября дома будут принимать Казахстан, а через три дня на выезде сыграют с Албанией.

К слову, ранее Романовский уже вызывался в сборную, но надевал футболку национальной команды лишь в товарищеских поединках.

Напомним, Даниэль присоединился к Олимпику в январе 2020 года, перейдя в донецкую команду из Каунас Жальгирис – контракт полузащитника с клубом действует до лета 2021 года.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"