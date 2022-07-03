Украинский хавбек Вячеслав Поднебенной во второй раз попробует свои силы за пределами родины.

34-летний центрхав на правах свободного агента стал вторым летним новичком Паленсии, выступающей в пятом по силе испанском дивизионе. Детали контракта с украинцем не разглашаются.

Ворскла отозвала из белорусского клуба воспитанника Динамо, дослужившегося до статуса капитана

Последним клубом Поднебенного был Альянс, в котором он провел три года. В сезоне 2021/22 Вячеслав помог команде из Липовой Долины занять третье место Первой лиги, наиграв 17 матчей (три гола и одна результативная передача).

Добавим, что Поднебенной – воспитанник Шахтера, но за первую команду не выступал. В общей сложности в его активе более 280 поединков на профессиональном уровне за Олимпик, Авангард, Полтаву, Нефтяник, Ингулец, Альянс, молдавскую Дачию и другие клубы.