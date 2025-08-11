Наставник Ниццы Франк Эс рассказал, что Пабло Росарио отказывается играть против Бенфики в третьем раунде Лиги чемпионов. "Он собирается уйти и не хочет играть. Я уже знал, что он не готов рисковать в первом матче.

Пока даты трансферного окна не изменятся, и мы не начнем сезон с фиксированных дат, нам всегда придется сталкиваться с подобными ситуациями. Мы сталкиваемся с этим не впервые. Я поговорил с Пабло, потому что он тоже знает положение команды. У нас не хватает игроков, много травм с прошлого сезона и предсезонки. По мере того, как его ситуация проясняется, он не хочет рисковать. Я рад это слышать. Если сделка между тремя сторонами будет близкой, она будет принята к сведению.

У нас был пятидневный перерыв, но мы провели только одну групповую тренировку. В первые 48 часов после первой игры мы не работали специально с игроками основного состава, но наша подготовка к матчу не ограничивается этими тренировками", – цитирует Эса Maisfutebol.

В первом матче Бенфика обыграла Ниццу 2:0.

