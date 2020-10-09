Бывший полузащитник Миная Владислав Микуляк недавно стал одним из помощников Василия Кобина и теперь рассказал о своих впечатлениях от новой должности.

"После завершения чемпионата в Первой лиге мы поговорили с главным тренером Василием Кобиным и решил завершить карьеру футболиста. Все-таки, поиграл немало и время дать дорогу молодым. Можно сказать, что завершил карьеру на победной ноте, ведь мы завоевали золотые медали чемпионата.

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Руководство клуба предложило мне войти в тренерский штаб основной команды и я, конечно, долго не думал и сразу согласился. Пока только осваиваюсь в новой роли, не привык еще к этому амплуа. Иногда хочется выбежать на поле и помочь ребятам, но пора уже забывать об этом и сосредоточиться на новой работе.

Мне еще надо многому научиться у своих коллег. Буду стараться постоянно совершенствовать свои тренерские навыки. У нас в команде много техничных футболистов, поэтому думаю будет кому раздавать передачи. Думаю, что наша команда себя проявит в УПЛ. Как показали первые туры, то со всеми командами можно играть. Да, где-то грандам уступаем, но с другими можно смело бороться и выигрывать", – цитирует Владислава Микуляка официальный сайт клуба.

Заметим, что Владислав является настоящей легендой клуба. Микуляк выступал за Минай с момента его основания – 2015 года. На профессиональном уровне провел 48 матчей за клуб, в которых сделал 6 голевых передач.

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