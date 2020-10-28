Дмитрий Кравченко создал ужасную автотрощу в Харькове. В результате столкновения изуродованны три автомобиля и авто самого футболиста.

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Как утверждает телеграмм-канал Труха Харьков, полузащитник Металлиста 1925 был в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 1,85 промилле алкоголя в крови – это в 9 раз превышает норму.

Заметим, 25-летний Кравченко перешел в Металлист 1925 в начале сентября. До этого выступал за Ворсклу. В текущем сезоне Дмитрий забил 1 гол в 6 матчах Первой лиги.

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