Полузащитник Мариуполя не выходит на связь с 5-го марта – игроки УПЛ бьют тревогу
Начался поиск Родиона Плаксы – хавбек находился в многострадальном Мариуполе.
Украинское футбольное сообщество объявило об исчезновении 20-летнего полузащитника Мариуполя Родиона Плаксы.
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Футбольный агент Александр Панков, защитник Десны Евгений Селин и другие футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу и призывают всех, кому хоть что-то известно о Родионе, как можно быстрее известить об этом.
Напомним, Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава Мариуполя, кандидатом в молодежную сборную Украины. Ситуация в Мариуполе очень сложная, город подвергается постоянным бомбардировкам и обстрелам и почти стерт с лица земли.
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