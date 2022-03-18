Украинское футбольное сообщество объявило об исчезновении 20-летнего полузащитника Мариуполя Родиона Плаксы.

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Футбольный агент Александр Панков, защитник Десны Евгений Селин и другие футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу и призывают всех, кому хоть что-то известно о Родионе, как можно быстрее известить об этом.

Напомним, Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава Мариуполя, кандидатом в молодежную сборную Украины. Ситуация в Мариуполе очень сложная, город подвергается постоянным бомбардировкам и обстрелам и почти стерт с лица земли.

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