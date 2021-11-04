21-летний британец пропускал поединок против Атлетико (2:0) в Лиге чемпионов. Пресс-служба информировала, что он повредил глаз во время тренировки во вторник. После матча Юрген Клопп рассказал подробности.

Ливерпуль – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Когда дело касается травм, вы всегда надеетесь, что вам повезет то здесь, то там. Сейчас удача не на нашей стороне, особенно если говорить о полузащите. Вечером на последней тренировке Кёртис получил пальцем в глаз, теперь он им не видит. Ему нужна неделя на восстановление.

Будучи футбольным тренером, ты так много нового узнаешь о том, что может случиться с людьми. Ни с чем подобным я никогда раньше не сталкивался! Все будет хорошо, но ему нужно время. Бывает", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Джонс пропустит поединок 11-го тура АПЛ против Вест Хэма. В текущем сезоне Кёртис провел 9 матчей во всех турнирах, в которых раз забил и трижды ассистировал.