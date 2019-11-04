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Лаллана может покинуть Ливерпуль

12:01 34 Читати українською
Лаллана может покинуть Ливерпуль
Адам Лаллана / Фото из открытых источников

Игрок мерсисайдского клуба Адам Лаллана уже в ближайшее время может сменить чемпионат.

Полузащитник Ливерпуля Лаллана может продолжить карьеру в чемпионате Китая или MLS, сообщает Тhe Telegraph. Соглашение игрока с мерсисайдцами истекает летом 2020 года, однако стороны так и не смогли прийти к согласию относительно продления контракта.

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Наставник Ливерпуля Юрген Клопп восхищается лидерскими качествами полузащитника и его способностью играть на нескольких позициях и хотел бы сохранить Адама в команде, однако уже зимой Лаллана сможет заключить предварительное соглашение с другими клубами, чтобы получать больше игровой практики. Предментий интерес к 31-летнему футболисту проявляют команды из Китая и США.

Напомним, Лаллана перешел в Ливерпуль в 2014 году из Саутгемптона, сыграл за мерсисайдцев 118 матчей и забил 18 голов.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Саутгемптон Саутгемптон Юрген Клопп Юрген Клопп Адам Лаллана Адам Лаллана
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