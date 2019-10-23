toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СЛАВИЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА ИНТЕР - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН

Полузащитник Копенгагена Зека угрожает Вербичу накануне матча с Динамо в Лиге Европы

23 октября 22:43 86 Читати українською
Полузащитник Копенгагена Зека угрожает Вербичу накануне матча с Динамо в Лиге Европы
Зека / фото из соцсетей

Полузащитник Копенгагена Зека поделился ожиданиями от противостояния со своим бывшим одноклубником Беньямином Вербичем в матче против Динамо.

 

"Мы говорили несколько недель назад. Я сказал, что буду играть против него каждый раз, как только он завладеет мячом. Поэтому он не должен смещаться на мою позицию и пытаться играть так, как он играл за нас", – приводит слова Зеки ronaldo.com.

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Лиги Европы

Заметим, что Вербич перебрался в Динамо именно из Копенгагена. В составе датской команды словенец провел два сезона, забив 16 голов в 69 поединках.

Напомним, что матч Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится 24-го октября в 22:00 на НСК Олимпийский. После двух туров украинский и датская команды разделяют лидерство в группе В, имея в активе по 4 очка.

Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо

blog_ava
"Я еще такой провокации не видел", или Почему виновата УПЛ: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо З и дикий фейл Пятова
23 октября
1472
Теги
Лига Европы Динамо Киев - Копенгаген Жозе Карлос Зека Жозе Карлос Зека Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Беньямин Вербич Беньямин Вербич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
50
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук