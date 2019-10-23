Полузащитник Копенгагена Зека угрожает Вербичу накануне матча с Динамо в Лиге Европы

Полузащитник Копенгагена Зека поделился ожиданиями от противостояния со своим бывшим одноклубником Беньямином Вербичем в матче против Динамо.

"Мы говорили несколько недель назад. Я сказал, что буду играть против него каждый раз, как только он завладеет мячом. Поэтому он не должен смещаться на мою позицию и пытаться играть так, как он играл за нас", – приводит слова Зеки ronaldo.com.

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Заметим, что Вербич перебрался в Динамо именно из Копенгагена. В составе датской команды словенец провел два сезона, забив 16 голов в 69 поединках.

Напомним, что матч Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится 24-го октября в 22:00 на НСК Олимпийский. После двух туров украинский и датская команды разделяют лидерство в группе В, имея в активе по 4 очка.

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