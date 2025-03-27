– Что тебе запомнилось больше всего из опыта работы с Мироном Маркевичем?

– Приятно было работать с таким тренером, ведь он рассчитывал на меня, и я развивался как игрок. У каждого специалиста свой индивидуальный подход к тренировочному процессу, к футболистам. Я не буду раскрывать все секреты Мирона Богдановича.

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– Если сравнить твой опыт работы с Мироном Маркевичем и Владиславом Лупашко, то чем отличаются эти специалисты?

– У Владислава Викторовича совсем другой тренировочный процесс, другое отношение. Вообще очень интересно все происходит. Он пропагандирует контроль мяча – не бить его, куда вздумается. Это очень сильно нравится – работать с Владиславом Викторовичем, – сказал Костенко для Sportnews.

Напомним, Владислав Лупашко возглавил львовскую команду в июле 2024 года. До этого главным тренером Карпат был Мирон Маркевич, с которым клуб вышел в УПЛ из Первой лиги.

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