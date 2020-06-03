Полузащитник известного украинского клуба основал молочную ферму – его жизнь изменила травма

После преждевременного завершения футбольной карьеры в себя приходят далеко не все. Но он – один из немногих, кому это пошло на пользу.

Назар Кмить выступал в полузащите стрыйской Скалы. В сезоне 2017/18 клуб из Львовщины прекратил выступления во Второй лиге, хотя двумя годами ранее даже завоевал путевку в Первую лигу. Проблемы возникли и у самого Кмитя – хавбек получил тяжелую травму, его прооперировали.

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"Врачи сказали, что вернуться в спорт он сможет только через год. Именно тогда у них с семьей возникла идея начать собственное дело", – рассказывает Ukrainer.

Вскоре семья Кмить открыла молочную ферму в селе Угерско Стрыйского района. Опыт сыроварения, по словам экс-футболиста, он перенимал во Франции и Нидерландах. Сейчас поголовье его фермы насчитывает 1370 коз и около 400 коров.

Добавим, что Николай Кмить, отец молодого фермера, был президентом футбольного клуба Скала.

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