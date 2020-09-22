Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков отправится в очередную аренду, сообщает Телеграмм-канал "Динамо Киев Inside".

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22-летний игрок, который прошел сборы с киевской командой и даже был заявлен на текущий сезон УПЛ, не впечатлил тренерский штаб "бело-синих". Прорабатываются различные варианты, однако, скорее всего, это опять будет Чехия.

Напомним, Алибеков – воспитанник запорожского футбола. В Динамо перешел в 2016 году и провел за основную команду 6 матчей. Дебютировал в УПЛ поединком против Ворсклы 18 марта 2018-го, выйдя на замену вместо Дениса Гармаша. Прошлый сезон провел на правах аренды за Слован Либерец, сыграв за чешский клуб в 16 матчах и забив три гола. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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