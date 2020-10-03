Полузащитник Челси может продолжить карьеру в Наполи
Французский футболист близок к очередной аренде.
Наполи сделал официальное предложение лондонскому Челси по аренде полузащитника лондонцев Тьемуе Бакайоко, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.
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"Партенопейцы" собираются подписать арендное соглашение на сезон-2020/21 без права последующего выкупа игрока. Обе команды ведут активные переговоры, ведь до закрытия трансферного окна остались считанные дни.
Напомним, Бакайоко перешел в Челси из Монако летом 2017 года за 44 млн евро, однако так и не смог стать игроком основного состава. Два последних сезона Тьемуе провел в аренде в итальянском Милане и Монако. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25,5 млн евро.
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