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Полузащитник Атлетика Сусаета после 22 лет пребывания в клубе перебрался в Японию

13:04 48 Читати українською
Полузащитник Атлетика Сусаета после 22 лет пребывания в клубе перебрался в Японию
Маркел Сусаета / ФК Атлетик

Бывший игрок Атлетика из Бильбао Маркел Сусаета подписал контракт с японской командой.

После 22-х лет пребывания в Атлетике 31-летний футболист решил перебраться в Японию и заключил соглашение с клубом Гамба Осака, о чем говорится в официальном Твиттере команды. Подробности сделки не сообщаются.

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Напомним, Сусаета является воспитанником Атлетика, в системе которого находился с 1997 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах испанской Примеры, в которых отличился 1 голом и 2 результативными передачами. В составе команды из Бильбао Маркел однажды становился финалистом Лиги Европы и дважды – Кубка Испании.

Гамба Осака сейчас занимает четырнадцатое место в турнирной таблице японской Джей-лиги. В 25 турах команда набрала 28 очков, одержав всего 6 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 9 поражений.

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