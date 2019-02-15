Полузащитник Айнтрахта Гачинович: Мы потеряли много шансов в матче с Шахтером

Хавбек Айнтрахта Мията Гачинович прокомментировал ничью с Шахтером в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы потеряли очень много шансов. Но у нас 2 выездных гола перед домашним матчем и хорошие шансы подарить нашим болельщикам выход в следующий раунд.

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Могу только поблагодарить наших фанатов за невероятную поддержку. Это была большая мотивация. Мы с большим предвкушением ожидаем следующие матчи против Боруссии М и Шахтера", – цитирует Гачиновича официальный сайт Айнтрахта.

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