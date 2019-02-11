Полуобнаженный болельщик, изображая Кинг Конга, пытался обнять Роналду во время матча

Лига Европы — 21:06 239
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Шахтер – Айнтрахт: "горняки" объявили заявку на матч
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Олимпиакос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига Европы — 19:30 400
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Шахтер – Айнтрахт: предматчевая пресс-конференция Ади ХюттераЛига Европы — 19:22 147
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Коноплянка в компании Рауля и еще двух легенд Шальке – самый редкостный гол украинцаГермания — 17:46 353
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"У мого тренера – 11 братів і сестер? Я шокований". Українець, від якого відмовився Шахтар, але запросила БоавіштаИнтервью — 16:00 633
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