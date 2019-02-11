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Полуобнаженный болельщик, изображая Кинг Конга, пытался обнять Роналду во время матча

11 февраля 16:05 221 Читати українською
Полуобнаженный болельщик, изображая Кинг Конга, пытался обнять Роналду во время матча
Роналду и болельщик, который выбежал на поле / AFP

Поклонник португальца выбежал на поле во время матча Сассуоло – Ювентус и пытался обнять кумира.

Болельщик выбежал на футбольное поле во время матча и побежал к Роналду, чтобы обнять и пообщаться с Криштиану, однако тот лишь сдержанно похлопал по щеке фаната. Отметим, что этот эпизод не попал в объективы телекамер.

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В итоге Роналду вместе с партнерами уверенно победил Сассуоло со счетом 3:0. Один из голов на свой счет записал Роналду, после этого забитого мяча установил впечатляющее достижение.

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0 : 3
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