Полуобнаженный болельщик, изображая Кинг Конга, пытался обнять Роналду во время матча

Роналду и болельщик, который выбежал на поле / AFP

Поклонник португальца выбежал на поле во время матча Сассуоло – Ювентус и пытался обнять кумира.

Болельщик выбежал на футбольное поле во время матча и побежал к Роналду, чтобы обнять и пообщаться с Криштиану, однако тот лишь сдержанно похлопал по щеке фаната. Отметим, что этот эпизод не попал в объективы телекамер.

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В итоге Роналду вместе с партнерами уверенно победил Сассуоло со счетом 3:0. Один из голов на свой счет записал Роналду, после этого забитого мяча установил впечатляющее достижение.

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