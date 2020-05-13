Полуобнаженная Морозюк похвасталась талантами – жена экс-динамовца продает свой "сочный грейпфрут"

Жена хавбека Ризеспора Николая Морозюка никогда не выделялась излишней скромностью и знает цену своим талантам.

Ирина Морозюк опубликовала в Instagram очередное провокационное фото. На этот раз эпатажная любимая экс-хавбека Динамо еще и устроила аукцион.

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На фотографии Ирина с традиционным минимальным набором одежды рисует картину, на которой изображен грейпфрут в разрезе. Морозюк предложила стартовую цену на свое произведение искусства – тысячу долларов.

Стоит отметить, что ее сторонники уже начали торги за "сочный грейпфрут" от Ирины.

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