Поединок Манчестер Сити – Челси был в эпицентре внимания многих футбольных болельщиков. Что уж говорить о бывших игроках команд.

В отличие от Андрея Шевченко, Михаэль Баллак не смог присутствовать на Эштадиу ду Драгау в Порту, но внимательно следил за игрой Челси.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Для просмотра финала немец выбрал довольно необычную локацию. Баллак находился в заведении, похожем на стриптиз-клуб. Для просмотра футбола Михаэль использовал свой телефон. Одновременно на сцене танцевали полуобнаженные девушки, но им пришлось остаться без внимания звездного гостя – он был сосредоточен исключительно на футболе.

Напомним, что Челси победил Манчестер Сити со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стал обладателем трофея. Единственный и решающий гол забил экс-хавбек леверкузенского Байера Кай Хаверц.

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Добавим, что перед игрой Баллак пожелал победы лондонскому клубу и выразил уверенность в успехе Челси. Немец выступал за "синих" с 2006 по 2010 год. За это время успел сыграть 105 матчей и забить 26 голов.

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