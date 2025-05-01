Симоне Индзаги и Хакан Чалханоглу получили дисквалификацию на матч против Вероны, Хавьер Дзанетти заплатит штраф, сообщает Sky Sport. Это результат сделки с прокуратурой FIGC по делу о связи игроков Интера и Милана с ультрас.

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Наставник "нерадзурри" и хавбек команды признали свою вину. Кроме дисквалификации, они заплатят 15 и 30 тысяч евро соответственно. В ближайшие дни ожидается решение по Давиде Калабрии, который не признает себя виновным.

Речь идет о нарушении двух статей кодекса спортивной справедливости: статьи 4 (справедливость, честность и корректность в отношении поведения членов клуба) и пункт 10 статьи 25 (запрет на отношения с представителями групп или групп болельщиков, которые не входят в ассоциации, связанных с клубами). Это именно то громкое дело об ультрас, билеты на матчи и места для парковки.

Также наказание получат сами клубы и функционеры. Интер должен заплатить 70 тыс евро, а Милан – 30 тысяч. Разница из-за количества пунктов обвинения, который у "нерадзурри" на два больше (5). Вице-президент Интера получил штраф 14,5 тыс евро, такое же финансовое наказание и дополнительно 30 дней дисквалификации досталось Клаудио Сале (менеджер по безопасности Интера) и Массимилиано Силви (отдел связей с болельщиками Интера, представитель клуба по вопросам взаимодействия с болельщиками). 30-дневная дисквалификация и 13 тысяч евро штрафа предусмотрены для Фабио Пансы (отдел связей с болельщиками Милана).

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