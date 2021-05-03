Форвард выступает в столице Франции первый сезон, но уже успел завоевать симпатию местного населения как своей результативностью, так и поступками вне поля.

УЕФА раскритиковал арбитра, который взял автограф у Холанда для благотворительного проекта

В воскресенье, 2 мая, Кин отправился в район Порт-де-ла-Шапель в окрестностях Парижа, где раздавал нуждающимся пакеты с едой. Поступок форварда, который родился в Италии в семье ивуарийских мигрантов, вызвал бурю одобрения в соцсетях. В частности, свое восхищение выразили Джастин Клюйверт, Исаак Дрогба, Рафаэль Леау и другие футболисты.

Напомним, 21-летний итальянец перебрался в ПСЖ из Эвертона в 2020 году на правах аренды. Уже в дебютном сезоне Кин забил 18 голов в 40 матчах и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. ПСЖ настроен выкупить права на Мойзе, а сумма сделки может составить 50 млн евро.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону