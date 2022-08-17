Левый защитник Первис Эступиньян продолжит карьеру в Брайтоне, сообщает официальный сайт "чаек". Личный контракт рассчитан на пять лет.

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По информации СМИ, сумма трансфера составила 18 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены бонусами. В сентябре 2020-го Вильяреал приобрел Эступиньяна у Уотфорда за 16,5 миллионов евро. В общей сложности в футболке "Желтой субмарины" эквадорец провел 74 матча, успел выиграть Лигу Европы и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

В Брайтоне Эступиньян должен заменить Марка Кукурелью, купленного Челси за 65 миллионов евро.

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